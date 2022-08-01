Пусковые установки HIMARS уничтожили в Харькове

Российские войска уничтожили в Харькове две пусковые установки HIMARS. Также ВСУ лишились 53 бойцов, в том числе наемников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его процитировали «Известия».

«В результате высокоточного удара в городе Харьков, на территории завода „Украинские энергетические машины“, уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказал он.

Погибли 53 боевика, в том числе иностранные наемники.

Кроме того, Воздушно-космические войска России нанесли удар по пункту дислокации 92-й украинской бригады под Харьковом. До 200 националистов погибли. Из-за больших потерь бойцы ВСУ на Харьковском и Запорожском направлениях массово дезертируют.