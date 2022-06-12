Названа предварительная причина пожара на трансформаторной станции в Бердянске

ЧП на трансформаторной станции произошло утром в Бердянске. В результате часть жителей оказалась без света. Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации города.

По предварительным данным, причиной возгорания одного из трансформаторов станции стало короткое замыкание. Пожар оперативно потушили. Аварийные бригады работают над устранением последствий происшествия.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в Теlеgrаm ранее заявил, что в Бердянске произошел теракт. Позже публикация была отредактирована: «Видео с места взрывов в Бердянске».

На кадрах видны клубы дыма в районе трансформаторной станции.