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    12 июня 2022, 09:12

    Власти Запорожской области заявили о теракте в Бердянске

    Представитель Запорожской области Рогов: теракт произошел в Бердянске

    Александр Иванов

    Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил о теракте в Бердянске. Он опубликовал видео с места случившегося в своем Telegram.

    «Видео с места теракта в Бердянске», — написал Рогов, добавив, что подробности будут позже.

    На кадрах можно увидеть большой столб дыма.

    По информации властей, причина взрыва на трансформаторной подстанции — короткое замыкание. Об этом написал ТАСС.