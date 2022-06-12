Власти Запорожской области заявили о теракте в Бердянске

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил о теракте в Бердянске. Он опубликовал видео с места случившегося в своем Telegram.

«Видео с места теракта в Бердянске», — написал Рогов, добавив, что подробности будут позже.

На кадрах можно увидеть большой столб дыма.

По информации властей, причина взрыва на трансформаторной подстанции — короткое замыкание. Об этом написал ТАСС.