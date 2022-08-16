ВГА Запорожья обвинила украинских боевиков в провокационном огне по Энергодару

Украинские каратели возобновили активный обстрел Энергодара с возможной целью спровоцировать российские вооруженные силы на ответный огонь. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ ведут провокационный артиллерийский огонь по Энергодару под камеры иностранных журналистов. Сегодня уже почти полтора часа ведется артиллерийский огонь по жилым районам», — написал он.

Рогов предположил, что целью обстрелов города и прилегающих населенных пунктов является попытка спровоцировать ВС РФ на ответный огонь по городам Никополь и Марганец, где сейчас находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы.

«Экстренные службы Энергодара собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре», — заключил член ВГА Запорожья.

Накануне украинские военные ударили по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара из иностранного вооружения, погиб один мирный житель, писал RT.