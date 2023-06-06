Спецоперация 06 июня 2023, 01:55 Названа основная точка удара при контрнаступлении ВСУ Военкор Матюшин: точкой основного удара ВСУ может стать Запорожское направление РИА «Новости»

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Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин в беседе с Ura.ru назвал точку основного удара при контрнаступлении ВСУ. По его словам, это будет Запорожское направление и выход к Крыму.

Военкор предупредил, что на самом деле место основного удара ВСУ определить очень сложно, так как сказать точно, где оно находится, невозможно. Это секретные данные. Но это место можно предсказать, исходя из тактических и стратегических выгод, которые противник получит в результате наступления.

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«Тут, конечно же, видится как раз направление Запорожья, если брать за основную точку отсчета желание украинцев все-таки прорваться в Крым. Тогда, конечно же, самым приоритетным будет движение через Мелитополь по степям», — предположил Матюшин.

Для отвлечения от основного места удара ВСУ будут вести атаки. Вспомогательные или отвлекающие удары использовались еще со времен Первой мировой войны. Например, для прорыва глубоко эшелонированной обороны приходилось использовать несколько отвлекающих ударов и один основной, напомнил эксперт.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия большей частью продолжает удерживать оборону подконтрольных территорий, но на некоторых направлениях отдельные части перешли в контрнаступление.