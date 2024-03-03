Спецоперация 03 марта 2024, 20:07 Названа миссия неудачной высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу Сальдо: десант ВСУ должен был снять подъем украинского флага на Тендровской косе

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Десант ВСУ, который предпринял неудачную попытку высадки на Тендровскую косу в Херсонской области, планировал установить флаг Украины под видеозапись для получения медийного эффекта. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

«По данным наших военных, главной задачей этого „десанта“ была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта», — написал он.

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По словам главы региона, прошедшая неделя показала, какую цель преследовала вражеская пропаганда, распространяя вбросы о «наступлении в районе Черного моря». Сальдо отметил, что противник провел ряд демонстрационных действий, самым ярким из которых стала провалившаяся высадка группы диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области.

По данным Минобороны, 28 февраля российские войска уничтожили четыре лодки с десантом противника. Потери ВСУ составили 25 человек.