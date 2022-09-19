Назван главный оппонент союзных сил в спецоперации России на Украине | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 11:30 Поделиться Telegram

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Viber Назван главный оппонент союзных сил в спецоперации России на Украине Боец с позывным Ветер заявил, что против России и Донбасса воюет весь мир РИА «Новости»

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Спецоперация России на Украине разительно отличается от других конфликтов, поскольку против союзных сил де-факто воюет весь мир. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал боец с позывным Ветер.

Он является участником одного из элитных подразделений, которое сейчас базируется на Угледарском направлении.

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«[Спецоперация России на Украине — это] не Афганистан, не Чечня — это совсем другое. Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем, по сути, против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас, — они обеспечены всем», — отметил боец.

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По его словам, на стороне противника сражаются не только служащие ВСУ, но и представители других стран.

Также собеседник издания отметил, что в зоне спецоперации не пригождается опыт участников конфликтов в Сирии и Чечне. По его словам, ситуация на Украине — это другое. Он отметил, что участие в этом конфликте быстро учит.

Ранее стало известно, что 12 сентября ВС России уничтожили украинские позиции на подступах к Угледару. Для этого применили РСЗО «Ураган».

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