В Северодонецке украинские боевики заблокировали сотни местных жителей на заводе «Азот». На предприятии они заминировали емкости с опасными химическими веществами.

В Минобороны РФ уточнили, что националисты удерживают как горожан, так и сотрудников завода в его подземных сооружениях.

Боевики также собрались при отступлении взорвать емкости с химвеществами — азотной кислотой, аммиаком, аммиачной селитрой.

В планах ВСУ — и обстрел Змиевской ТЭС под Харьковом. Украинские военные задумали провокацию, чтобы обвинить в произошедшем Россию. При разрушении ТЭС без электроэнергии останутся Харьковская, Полтавская и Сумская области — и население, и сотни объектов жизнеобеспечения.