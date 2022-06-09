09 июня 2022, 22:05
Националисты заперли сотни мирных жителей на заминированном химзаводе Северодонецка
Минобороны: в Северодонецке ВСУ заминировали емкости с химвеществами на заводе «Азот»
В Северодонецке украинские боевики заблокировали сотни местных жителей на заводе «Азот». На предприятии они заминировали емкости с опасными химическими веществами.
В Минобороны РФ уточнили, что националисты удерживают как горожан, так и сотрудников завода в его подземных сооружениях.
Боевики также собрались при отступлении взорвать емкости с химвеществами — азотной кислотой, аммиаком, аммиачной селитрой.
В планах ВСУ — и обстрел Змиевской ТЭС под Харьковом. Украинские военные задумали провокацию, чтобы обвинить в произошедшем Россию. При разрушении ТЭС без электроэнергии останутся Харьковская, Полтавская и Сумская области — и население, и сотни объектов жизнеобеспечения.