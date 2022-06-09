ВСУ запланировали обстрелять Змиевскую ТЭС в Харьковской области и обвинить в атаке Россию

Украинские националисты организовывают очередную провокацию. Они решили обстрелять Змиевскую ТЭС под Харьковом, чтобы потом обвинить в ударах российские войска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, националистами осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры», — заявил начальник центра.

Он добавил, что бойцы ВСУ развернули артиллерийскую батарею в Харьковской области. С ее помощью украинские военнослужащие планируют обстрелять Змиевскую тепловую электрическую станцию.

«В случае разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения», — уточнил Мизинцев.

Он напомнил, что российские военные гуманно относятся к мирным жителям и бьют точечно исключительно по военным объектам.