Зацикливаться на приятных для России заявлениях не стоит — так прокомментировал слова бывшего разведчика США Скотта Риттера о демилитаризации НАТО журналист, военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В беседе с «360» специалист рассказал, как по его мнению стоит относиться к Североатлантическому альянсу.

Далее — прямая речь военного эксперта.

Нам не надо зацикливаться на каких-то комментариях отставных людей исходя из того, что они сказали что-то приятное для России. Или соответствующее нашим представлениям, что хорошо в данный текущий момент.

Реальный противник

НАТО как военная организация эффективна, это реальный военный противник, поэтому никакого ослабления НАТО не происходит. Не надо заниматься, мягко говоря, дешевой пропагандой. Надо оценивать на должном уровне и относиться к нему серьезно, к его военным возможностям.

Поэтому данное заявление не более, чем частное мнение. Это не более чем бла-бла-бла. Поэтому как Запад помогал Украине, так и будет помогать, в пределах своих возможностей.

В данном случае мы должны серьезно оценивать своего противника. НАТО — это военный противник Российской Федерации. Относиться к нему надо серьезно, оценивать его тоже надо серьезно.

Частное мнение

А то, что кто-то заявил, это не более, чем частное мнение. Отставной аналитик, отставной разведчик, отставной военный — ну и дальше что? Есть реальность — процесс отправки вооружения на Украину продолжается. Исходя из тех возможностей и тех целей, которые ставит перед собой Запад. Никто не будет отправлять на Украину весь состав натовского оружия, потому что там некому его осваивать. Сами воевать они очевидно не будут с российской армией. А украинская пока не готова в полном объеме это получать. Поэтому сегодня идет подготовка украинских военнослужащих, в частности в Великобритании, для того, чтобы обучить их, оснастить, переучить на западное вооружение. Просто это не одномоментный процесс.

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То, что кто-то «ездит по ушам», делает приятные заявления, это не более чем заявления. Относиться к военному противнику России надо серьезно. И к Украине надо серьезно относиться, к украинским вооруженным силам, знать их сильные и слабые стороны. И побеждать в специальной операции. Но я просто категорически против таких, в стиле отставных политработников, залихватских заявлений.

Геополитическая игра

Поставки оружия идут. Другое дело, что качественно изменить ситуацию, вот так быстро переломить, они не в силах. Это будет сложная большая геополитическая операция, в которой мы рассчитываем, что одержим победу, а Запад проиграет. Украинский режим падет.