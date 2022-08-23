Экс-разведчик США раскрыл, как Россия демилитаризует НАТО

Уничтожая западное оружие на Украине, Россия демилитаризует НАТО. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО… а потом уничтожила все то, что альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы», — отметил бывший военный.

Риттер считает, что поддержка Североатлантического альянса не помогла ВСУ усовершенствоваться, сейчас украинская армия находится в деморализованном состоянии. Сам НАТО не способен восстановить высокий уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы, заявил он.

«По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс», — подытожил бывший офицер разведки.

Экс-разведчик напомнил, что некоторые страны альянса прекратили военную помощь Украине, не рискуя оказаться на «нулевом уровне оснащенности». Слова Риттера процитировало RT.