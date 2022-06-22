Цена победы России на Украине для НАТО окажется выше, чем ущерб от долгосрочной военной поддержки Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Об этом написала организовавшая мероприятие газета Politico.

«Цена, которую нам придется заплатить, если Путин добьется своих целей путем использования военной силы против независимой страны в Европе, будет гораздо выше, чем цена, которую мы платим сейчас для поддержки Украины», — констатировал Столтенберг.

По его мнению, конфликт на Украине может длиться «недели, месяцы, даже годы», однако независимо от его сроков НАТО должен продолжать существенную поддержку страны, чтобы она одержала верх.

На той же пресс-конференции Столтенберг заявил, что НАТО постоянно находится в контакте с Литвой по ситуации вокруг Калининграда. Литва — «одновременно страна НАТО и страна ЕС, и она применяет санкции, а страны НАТО поддерживают санкции ЕС», добавил генсек альянса.

Он также напомнил, что на саммите в Мадриде НАТО объявит Россию «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности».