Эксклюзив 20 января 2023, 12:54 Насилие и плохое обеспечение заставили бойцов ВСУ массово сдаваться в плен Политолог Кошкин: бойцы ВСУ перешли на сторону России из-за насилия и плохого обеспечения

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Переход украинских военнослужащих на российскую сторону на Запорожском направлении закономерен. Украине не хватает командиров и бронетанковой техники. Кроме того, бойцов нормально не обеспечивают и не объясняют, как действовать на поле боя. На это в разговоре с «360» указал военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«В соцсетях мы видим ролики, как сержантский состав заставляет военнослужащих ВСУ, избивая их, идти на передовую, чтобы выполнять боевые задачи с оружием в руках», — сказал он.

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Политолог напомнил, что подобную информацию российская сторона получает от военнопленных и от члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова. Все они говорят о сложившейся неблагополучной ситуации в Вооруженных силах Украины.

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«Не хватает, прежде всего, командиров, артиллерийского обеспечения, бронетанковой техники. Бойцов бросают на передовую, они не знают, что и как им выполнять. Их не обеспечивают, не дают боеприпасы. Все это приводит людей в состояние ступора. Они думают, как перебежать на другую сторону, потому что знают, как уважительно россияне относятся к военнопленным», — заявил Кошкин.

Ранее Рогов заявил, что число перешедших на сторону России в Запорожской области украинских военных кратно увеличилось с середины декабря 2022 года.