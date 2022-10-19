Населенные пункты Днепропетровской области остались без воды и электричества | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 08:41 Населенные пункты Днепропетровской области остались без воды и электричества Глава Днепропетровской области Резниченко заявил об ударе по энергетической инфраструктуре

Читать 360tv в

Энергетическая инфраструктура Криворожского района пострадала от ночных ракетных ударов. Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил в своем Telegram-канале, что без света и воды остались города и села.

«В Криворожском районе попали ракеты по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения», — написал он.

Реклама

Удары наносили ночью и разных орудий. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов, поэтому воду подают с перебоями. Специалисты начали восстановительные работы.

Реклама

Воздушную тревогу объявляли и в других районах области. Люди не пострадали, повреждены постройки.

Информацию подтвердил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Он сообщил, что без света остался Ингулец и населенные пункты Криворожского района. Ремонтные работы уже начали. Если водоснабжение не восстановят, власти организуют для жителей подвоз воды.