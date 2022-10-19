Мэр Кривого Рога сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 05:39 Мэр Кривого Рога сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры РИА «Новости»

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В результате удара в Криворожском районе Днепропетровской области Украины полностью разрушен объект энергетической инфраструктуры, сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в телеграм-канале.

Многие населенные пункты Криворожского района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге остались без электроэнергии.

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«Работают энергетики. Если до утра не удастся ликвидировать аварию, то в Ингульце организуют подвоз воды. Выдача воды будет проводиться адресно», — пояснил Вилкул.

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Накануне вечером появилась информация о воздушной тревоге в нескольких областях Украины, в том числе в Днепропетровской. Российские военные ведут обстрелы высокоточным вооружением по военным и энергетическим объектам.

На такой шаг пошло Минобороны России после теракта на Крымском мосту 8 октября. В Кремле полагают, что такие действия не могут оставаться без ответа.

Ранее источник из силовых структур РФ сообщил, что украинские власти сформировали полицейские отряды для зачисток и фильтрации территорий, которые ВСУ планируют захватить.