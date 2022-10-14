Нарышкин допустил переговоры России и Запада на определенных условиях | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 11:48 Поделиться Telegram

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Viber Нарышкин допустил переговоры России и Запада на определенных условиях Глава СВР Нарышкин не исключил переговоров России и Запада на определенных условиях РИА Новости

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Переговоры России и Запада по урегулированию нынешней ситуации все еще возможны, но только на определенных условиях. Об этом ТАСС сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«При определенных условиях переговоры возможны», — сказал он.

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Нарышкин заявил, что России противостоят агрессивные западные режимы, которые находятся под полным контролем США.

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«Однако в нашей истории немало примеров, когда общество объединялось перед тяжелыми испытаниями, выпавшими на долю народа», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил переговоры с западными странами, если от них поступит серьезное предложение, писал RT. Пока же, по словам руководителя дипломатического ведомства, таких предложений нет.

Также Лавров заявил, что отказ президента США Джо Байдена от диалога с Путиным не слишком критичен, так как ситуация находится в статусе «хуже быть уже не может».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что отказывается вести какие-либо переговоры с российской стороной, пока президентом РФ является Владимир Путин.

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