Нарышкин допустил переговоры России и Запада на определенных условиях | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 15:19

Запад приготовился к борьбе со страхом людей перед ядерной угрозой

Общество

15 октября 2022, 15:07

Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой

Реклама

Эксклюзив

15 октября 2022, 14:59

Таджикистан скатился после выхода из СССР, но потребовал больше уважения

Спецоперация

15 октября 2022, 14:57

Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье

Подмосковье

15 октября 2022, 14:56

Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья

Спецоперация

15 октября 2022, 14:43

Жителей Киевской области предупредили о вероятном отключении электричества

Подмосковье

15 октября 2022, 14:43

Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья

Мир

15 октября 2022, 14:41

Украинский беженец пожаловался на отсутствие работы в Канаде

Мир

15 октября 2022, 14:33

Маску предрекли судьбу Трампа после высказываний об Украине

Спецоперация

14 октября 2022, 11:48

Нарышкин допустил переговоры России и Запада на определенных условиях

Глава СВР Нарышкин не исключил переговоров России и Запада на определенных условиях

Читать 360tv в

Переговоры России и Запада по урегулированию нынешней ситуации все еще возможны, но только на определенных условиях. Об этом ТАСС сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«При определенных условиях переговоры возможны», — сказал он.

Реклама

Нарышкин заявил, что России противостоят агрессивные западные режимы, которые находятся под полным контролем США.

Реклама

«Однако в нашей истории немало примеров, когда общество объединялось перед тяжелыми испытаниями, выпавшими на долю народа», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил переговоры с западными странами, если от них поступит серьезное предложение, писал RT. Пока же, по словам руководителя дипломатического ведомства, таких предложений нет.

Также Лавров заявил, что отказ президента США Джо Байдена от диалога с Путиным не слишком критичен, так как ситуация находится в статусе «хуже быть уже не может».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что отказывается вести какие-либо переговоры с российской стороной, пока президентом РФ является Владимир Путин.

США

Россия

Евросоюз

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама