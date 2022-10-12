Зеленскому напомнили фразу «Никогда не говори „никогда“» после отказа от переговоров с Россией | 360°

Власть 12 октября 2022, 17:41 Поделиться Telegram

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Viber Зеленскому напомнили фразу «Никогда не говори „никогда“» после отказа от переговоров с Россией Ушаков ответил Зеленскому фразой «Никогда не говори „никогда“» после отказа от переговоров Официальный сайт Президента Украины

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно быть аккуратнее, отказываясь от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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«Я в этой связи вспомню известную фразу: „Никогда не говори „никогда“», — привело слова представителя Кремля РИА «Новости».

В конце сентября Зеленский в своем обращении заявил, что Украина не станет вести никаких переговоров с Россией пока президентом страны остается Владимир Путин. По его словам, урегулирование конфликта возможно только с новым главой государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявление президента Украины для российской стороны не стало неожиданностью. Он подчеркнул, что Зеленский уже давно отказался вести какие-либо обсуждения.

Очные переговоры между Россией и Украиной в последний раз прошли в Стамбуле в конце марта. Там представители властей Киева представили проект гарантий безопасности, которые передали российской стороне.

Но после украинская делегация вышла из переговорного процесса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не начнет переговоров без отмашки со стороны США.

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