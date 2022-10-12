Зеленскому напомнили фразу «Никогда не говори „никогда“» после отказа от переговоров с Россией | 360°

Все новости
Подмосковье
12 октября 2022, 18:28
Юные ученые представили умный контейнер для продуктов на конференции в Балашихе
Эксклюзив
12 октября 2022, 18:28
Пенсионер в Минводах попытался заживо сжечь сотрудницу ПФР в кабинете
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Эксклюзив
12 октября 2022, 18:20
Без финансовой и политической помощи США проект «Украина» давно бы закрылся
Подмосковье
12 октября 2022, 18:17
Компанию в Рузе привлекут к ответственности за попытку сброса строительного мусора
Спецоперация
12 октября 2022, 18:16
«Считаю это своим долгом». Потомственный военный из Химок отправился на СВО
Подмосковье
12 октября 2022, 18:06
Подмосковье получило 39 медалей на всероссийской аграрной выставке
Подмосковье
12 октября 2022, 18:03
Еще 1,3 тысячи гектаров земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье за неделю
Спецоперация
12 октября 2022, 18:01
Российские военные ударили по нескольким пунктам управления ВСУ
Подмосковье
12 октября 2022, 17:58
Игорь Брынцалов оценил первый этап капитального ремонта гимназии №11 в Балашихе