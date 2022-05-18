Народная милиция рассказала о потерях украинских военных в ЛНР за сутки

За сутки семь украинских бойцов сдали оружие, еще 10 человек личного состава были ликвидированы. Сводку опубликовала Народная милиция ЛНР.

Во время вооруженных столкновений также было уничтожено два бронетранспортера и три единицы автомобильной техники. Полностью освобожден населенный пункт Орехово и разминирован картонно-тарный комбинат в городе Рубежное. Местная администрация планирует восстановить и перезапустить его.

Однако украинские бойцы продолжили обстреливать приграничные районы, где нет военных объектов, живут лишь мирные граждане. За сутки они выпустили по Первомайску 20 снарядов из артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметра, обстрел велся трижды. Был поврежден жилой дом. Позиции нападавших вычислили и уничтожили.