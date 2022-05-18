ВСУ за сутки 3 раза обстреляли Первомайск

За сутки вооруженные формирования Украины три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Все удары пришлись по Первомайску. Сводку опубликовало представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Обстрелы зафиксированы в 11:20, 12:40 и 22:00. Снаряды выпускали со стороны населенных пунктов Врубовка и Горское. Применялись артиллерийские орудия калибром 152 и 122 миллиметра. Всего по Первомайску выпустили 20 снарядов. В результате обстрелов поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

За три месца, с 17 февраля по 17 мая, представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало 943 обстрела со стороны Украины с применением тяжелого вооружения: ракет, реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов. Применено 9745 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (девять ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» (1837 снарядов).

В результате разрушено и повреждено более тысячи домов. Есть жертвы, в том числе один ребенок.