Войска Луганской Народной Республики, войдя в Лисичанск, обнаружили на его окраине детсад, здание которого занимала украинская армия. Видео выложила в Telegram Народная милиция ЛНР.

Здание в ужасном состоянии: отсутствует фрагмент крыши, выбиты окна.

«Это для всех тех, кто будет поддакивать украинским военным на неизбежном трибунале. Когда украинские войска будут говорить, что они не занимали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры», — указывая на детсад, заметил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В здании нашли взятый в рамочку список вооружения украинской армии с иллюстрациями.

«Будут говорить, что это методическое пособие для детей», — предрек Филипоненко.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что базирующиеся в Лисичанске подразделения Вооруженных сил Украины деморализованы и пребывают в « очень плачевном состоянии». Кадыров назвал полное освобождение Лисичанска вопросом времени.