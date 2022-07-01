Кадыров рассказал о плохом моральном состоянии боевиков ВСУ в Лисичанске

Базирующиеся в Лисичанске подразделения Вооруженных сил Украины деморализованы и находятся в плачевном состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«По данным нашей разведки, укронацистские подразделения, базирующиеся в Лисичанске, находятся в очень плачевном состоянии. Об этом докладывает мой дорогой брат, Герой России, командир Замид Чалаев», — сообщил Кадыров.

Он также отметил, что украинские военные оказались полностью деморализованы в ожидании скорого наступления ВС России. Они не имеют возможности покинуть свои позиции, поэтому «предчувствуют свой скорый конец».

«Поэтому мы пока не спешим, даем возможность уйти всем, кто не хочет идти против нас с оружием. Остальных ждет очень быстрый и неминуемый разгром. Так или иначе, но полное освобождение Лисичанска <…> вопрос времени. Другого исхода не ждите!» — резюмировал Кадыров.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что трасса Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта союзными силами России и ЛНР. По его словам, союзные силы берут «объект за объектом» под свой контроль. Оперативность их действий не дает врагу опомниться и выстроить линию обороны.