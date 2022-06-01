Народная милиция ДНР отразила атаку ВСУ в районе Угледара

Вооруженные силы России совместно с Народной милицией ДНР отразили попытку наступления боевиков ВСУ около села Павловка в районе города Угледара. Об этом в Telegram-канале рассказал заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населенного пункта Павловка с направления населенного пункта Угледар», — говорится в сообщении.

Российская армия уничтожила украинский танк Т-64, два БМП и около 50 человек личного состава. Также подавлены три огневые точки противника, дополнил Басурин. Части ВСУ отступили, понеся значительные потери.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал мнение, что украинская армия вскоре не сможет обороняться. Он аргументирует это тем, что у ВСУ практически не осталось боеспособного вооружения, а новое поступление уничтожают вооруженные силы России.