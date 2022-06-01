ВСУ как организованная сила перестанут существовать

Украинская армия вскоре не сможет обороняться, заявил в колонке на «360» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Падение донецкого укрепрайона станет для нее фатальным.

Далее — прямая речь.

Авиация почти уничтожена

Российские ПВО за сутки сбили один самолет Су-25 в районе Сергеевки ДНР и вертолет Ми-8 вблизи Харькова. Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Думаю, фактически в распоряжении Украины осталось не более 10-15 самолетов и 20-25 вертолетов

Важно понимать, что с началом боевых действий достаточное количество авиации было переброшено на аэродромы Румынии, это уже установленный факт. И вот сейчас они, выполняя боевые задачи, там взлетают, уходят в пространство Украины и пытаются выполнить боевую задачу. Тогда мы их и сбиваем.

Поставки США

Две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч» были перехвачены вблизи населенных пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области. Могут ли у них появиться не только советские, но и зарубежные РСЗО?

Американцы пообещали украинцам поставить реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, и другое вооружение. Эти комплексы кроме систем залпового огня имеют еще и ракетную систему, то есть могут осуществлять пуск тактических ракет с дальностью стрельбы до 300 километров. Это оказывает прямое влияние на договор между Россией и США о распространении ракетных технологий.

В случае если США их поставят, и Украина решит использовать это дальнобойное средство для ударов по Курску, наши руки будут развязаны. Американцы это понимают и, думаю, очень осторожно подойдут к отправке этой системы. Считаю, они будут тянуть и все-таки не поставят ее.

Бегство противника

Устойчивость обороны украинской армии однозначно нарушена. На это повлиял выход наших войск на северодонецкое и лисичанское направление и другие события. Как только прилетают наши самолеты, они бросают свои позиции и убегают. Кроме того, в войсках противника нарастают критические настроения.

Мы создали предпосылки к тому, что ВСУ уже практически не могут обороняться

Думаю, после капитального прорыва донецкого укрепленного района ВСУ как организованная сила перестанет существовать и будет бежать, по крайней мере, до левого берега Днепра.