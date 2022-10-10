Путин призвал глав регионов контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации | 360°

Важное 10 октября 2022, 11:18 Поделиться Telegram

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Viber Путин призвал глав регионов контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации Президент Путин призвал глав регионов контролировать соблюдение законов при мобилизации РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что губернаторы должны контролировать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации. Об этом написал ТАСС.

«Очень важный момент — прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказание необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных», — сказал он на онлайн-встрече с избранными главами регионов.

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Путин подчеркнул, что все принятые решения по выплатам, социальным гарантиям, дополнительной поддержке из региональных бюджетов семьям служащих военных и призванных в рамках частичной мобилизации резервистов должны неукоснительно выполняться».

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По его словам, за ситуацией нужно следить не по бумажным отчетам, а прислушиваться к реальному мнению людей. Президент отметил, что в этом состоит «залог стабильности в обществе».

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