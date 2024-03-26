Эксклюзив 26 марта 2024, 12:35 Военный журналист раскрыл выгоду от захвата БМП Marder в зоне СВО Военный журналист Борзенко: инженеры изучат Marder после захвата в зоне СВО Википедия

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После эвакуации немецкой бронемашины Marder из зоны боевого соприкосновения российские инженеры получат возможность изучить технику и найти ее слабые места. Об этом «360» рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

«Все конструкторы мира пытаются друг у друга найти что-то, что можно использовать в своих работах. Естественно, западная техника для нас интересна, что-то мы можем изучить, найти слабые места. Как мы уже разбирали танки Abrams, Leopard», — сказал он.

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Борзенко назвал Marder современной бронемашиной, в которой тоже есть свои технологические решения.

«Еще наши предки изучали военную технику немцев. Что-то и мы теперь изучим. Говорить о результатах рано, это длительный кропотливый труд для инженеров», — добавил военный журналист.

Ранее во вторник стало известно, что российские военные на Авдеевском направлении эвакуировали из зоны боевых действий первую трофейную немецкую бронемашину Marder.