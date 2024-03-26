26 марта 2024, 12:35
Военный журналист раскрыл выгоду от захвата БМП Marder в зоне СВО
Военный журналист Борзенко: инженеры изучат Marder после захвата в зоне СВО
После эвакуации немецкой бронемашины Marder из зоны боевого соприкосновения российские инженеры получат возможность изучить технику и найти ее слабые места. Об этом «360» рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.
«Все конструкторы мира пытаются друг у друга найти что-то, что можно использовать в своих работах. Естественно, западная техника для нас интересна, что-то мы можем изучить, найти слабые места. Как мы уже разбирали танки Abrams, Leopard», — сказал он.
Реклама
Борзенко назвал Marder современной бронемашиной, в которой тоже есть свои технологические решения.
«Еще наши предки изучали военную технику немцев. Что-то и мы теперь изучим. Говорить о результатах рано, это длительный кропотливый труд для инженеров», — добавил военный журналист.
Ранее во вторник стало известно, что российские военные на Авдеевском направлении эвакуировали из зоны боевых действий первую трофейную немецкую бронемашину Marder.
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама