26 марта 2024, 08:34
Российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder
Бойцы ВС России эвакуировали первую трофейную БМП Marder из зоны СВО
Российские военные эвакуировали из зоны боевых действий на Авдеевском направлении первую трофейную немецкую бронемашину Marder, переданную Германией для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Мы не стали почивать на лаврах после освобождения Авдеевки и перешли к освобождению следующих населенных пунктов, таких как Тоненькое и Северное. Противник попытался провести контратаку, в ходе которой мы и захватили эту машину», — рассказал российский военный с позывным «Казбек».
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Эвакуацию БМП в тыловой район тщательно спланировали, разминировали минные поля, провели разведку местности и обеспечили скрытный подход к объекту.
«Силами танкового батальона бригады и эвакуационного взвода немецкую машину получилось успешно вывезти с фронта. Marder получила незначительные повреждения минами, поскольку ВСУ пытались уничтожить ее при эвакуации.
«Пришлось работать ночью, было действительно сложно. Ехали без света, шли по намеченному маршруту практически вслепую», — добавил механик-водитель с позывным «Шуба».
В начале января стало известно, что Германия направила Украине новую партию из 10 БМП Marder.
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