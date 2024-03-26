Спецоперация 26 марта 2024, 08:34 Российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder Бойцы ВС России эвакуировали первую трофейную БМП Marder из зоны СВО Википедия

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Российские военные эвакуировали из зоны боевых действий на Авдеевском направлении первую трофейную немецкую бронемашину Marder, переданную Германией для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Мы не стали почивать на лаврах после освобождения Авдеевки и перешли к освобождению следующих населенных пунктов, таких как Тоненькое и Северное. Противник попытался провести контратаку, в ходе которой мы и захватили эту машину», — рассказал российский военный с позывным «Казбек».

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Эвакуацию БМП в тыловой район тщательно спланировали, разминировали минные поля, провели разведку местности и обеспечили скрытный подход к объекту.

«Силами танкового батальона бригады и эвакуационного взвода немецкую машину получилось успешно вывезти с фронта. Marder получила незначительные повреждения минами, поскольку ВСУ пытались уничтожить ее при эвакуации.

«Пришлось работать ночью, было действительно сложно. Ехали без света, шли по намеченному маршруту практически вслепую», — добавил механик-водитель с позывным «Шуба».

В начале января стало известно, что Германия направила Украине новую партию из 10 БМП Marder.