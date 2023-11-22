22 ноября 2023, 03:01
Наемников из США и Канады одним ударом ликвидировали под Авдеевкой
ВС России уничтожили бойцов из Канады и США под Авдеевкой
Российские военные в ходе боев в районе под Авдеевкой в ДНР ликвидировали наемников Эрика Варгаса из США и Брэда Стэтфорда из Канады. Об этом сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.
По словам одного из сослуживцев, они отправились на задание со своим подразделением 16 ноября. Наемники погибли на месте в результате удара дрона или артиллерии. Вместе с ними погибли еще двое боевиков ВСУ.
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Оба наемника приехали на Украину весной 2022 года и вступили в Иностранный легион ВСУ. Через 18 месяцев службы Варгас и Стэтфорд оказались на Авдеевском направлении.
В октябре ВС России в боях под Авдеевкой уничтожили бойцов «Избранной роты» Мэттью Джепсона из Австралии и Дэвида Била из Соединенных Штатов. Наемники погибли в результате точного артиллерийского удара.
Ранее офицеры ВСУ пожаловались на отказ многих наемников, которые прибыли на Украину, участвовать в конфликте.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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