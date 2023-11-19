Спецоперация 19 ноября 2023, 11:07 Офицер ВСУ пожаловался на сбегающих с поля боя иностранных наемников — СМИ CNN: иностранные наемники начали в спешке покидать Украину Ashley Chan/Keystone Press Agency

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Многие наемники, которые прибыли на Украину и увидели реальную ситуацию на поле боя, отказываются участвовать в конфликте. Об этом телеканалу CNN заявил офицер ВСУ Дмитрий Костюк.

Он пожаловался, что наемники расторгают договоры и возвращаются в свои страны, бросив ВСУ в отчаянном положении.

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«Многие из них приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются», — рассказал Костюк.

Офицер признался, что большинство приезжающих военных не представляют масштаб проблем на поле боя и частоту артиллерийских обстрелов, под которыми ВСУ находятся на протяжении целых дней. Иностранные боевики сталкиваются с мощными атаками и принимают решение сохранить себе жизнь и покинуть страну.

«С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. <…> Почти половина людей увидела все это и сказала: „Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались“», — отметил Костюк.

Ранее пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе сообщил, что поток иностранных наемников на Украину резко снизился. По его словам, весной прошлого года многие военные заключали контракты и отправлялись в ВСУ.