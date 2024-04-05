Спецоперация 05 апреля 2024, 09:24 Наемник из США назвал Россию «альфа-хищником» в зоне СВО Американский наемник Джеки признал доминирование российских военных в зоне СВО Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360tv в

Российские военные доминируют на поле боя в зоне спецоперации, потому что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов. Об этом газете Business Insider заявил американский наемник с позывным Джеки.

Американец, находящийся в составе ВСУ, отметил, что снарядный голод резко усилился после прекращения поставок помощи со стороны США.

Реклама

«По словам Джеки, поскольку у Украины недостаточно артиллерии, у России есть „свобода действий“. Он говорит, что русские на поле боя — альфа-хищники», — сообщили в издании.

Наемник добавил, что ВС России, благодаря полученным преимуществам, могут проводить массированные обстрелы украинской пехоты и военной техники.

Ранее о проблемах с поставками боеприпасов рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он указал на нехватку снарядов и уточнил, что войскам требуются дополнительные системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot. Ермак заключил, что помощь со стороны США поможет ВСУ пережить «критический момент».