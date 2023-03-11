Спецоперация 11 марта 2023, 00:33 Наемник из Франции погиб на Украине — СМИ Le Figaro: наемник из Франции погиб на Украине, его тело скоро доставят на родину РИА «Новости»

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Французский солдат, состоявший в Интернациональном легионе Украины, погиб на поле боя. Об этом сообщила газета Le Figaro.

«Этот молодой человек был убит в Донбассе. Его тело должны вернуть на родину в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

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Андреас Галлоцци погиб под Сватово в возрасте 22 лет 16 февраля.

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В газете рассказали, что Андреас изучал историю. После учебы поступил на службу в парашютно-инженерный полк, но военную карьеру пришлось оставить из-за болезни. Приглашение стать наемником на стороне Украины он воспринимал как шанс, рассказала его мать.

Ранее сообщалось, что другой наемник ВСУ — экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак — погиб под Артемовском. По сообщениям местных СМИ, это первый гражданин прибалтийской страны, который погиб в сражениях на стороне ВСУ.