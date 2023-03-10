Спецоперация 10 марта 2023, 16:56 Наемник ВСУ из Эстонии погиб под Артемовском Postimees: украинский наемник Юрак погиб под Артемовском

Читать 360tv в

Наемник ВСУ — экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак — погиб под Артемовском (украинское название город — Бахмут). Об этом сообщили журналисты издания Postimees.

«Во вторник в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в ДНР погиб бывший офицер Сил обороны [Эстонии] Иво Юрак», — рассказали они.

Реклама

По их словам, это первый гражданин прибалтийской страны, который погиб в сражениях на стороне ВСУ. Также авторы материала сообщили, что Юрак был членом Украинского интернационального легиона. Они сказали, что экс-офицер армии прибалтийской республики входил в состав этой группировки сил противника с осени прошлого года.

Реклама

Эстония — страна, которая одна из первых стран, поддержавших Украину после начала спецоперации. Также власти прибалтийского государства одними из первых начали вводить ограничения для россиян. Еще в начале марта Эстония закрыла небо для авиакомпаний из РФ и выслала дипломатов.