Надпись «Помним» из 10 тысяч свечей зажглась в Мариуполе в память о ВОВ

Добровольцы создали в центре Мариуполя надпись «Помним 22.06.1941» из 10 тысяч зажженных свечей в память о героях Великой Отечественной войны. Акцию «Свеча памяти» провели «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) и «Волонтерская Рота», сообщила пресс-служба «Единой России».

Надпись растянулась на 160 квадратных метров.

«Мы зажгли свечи в память о миллионах погибших солдат Красной Армии, которые героически сражались за нашу с вами свободу и мирное небо над головой», — рассказал руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

Он назвал символичным то, что акция состоялась на площади Ленинского комсомола, где недавно появился памятник «легендарной бабушке Ане, символизирующей непокорность и силу русского духа».

Акция станет традиционной, как и памятные мероприятия к 9 Мая, добавил Амелин.

Международная акция «Свеча памяти» пройдет по всей России 22 июня, в День памяти и скорби. Политики, общественники и простые жители возложат цветы к мемориалам, почтут память погибших минутой молчания и выложат у памятников свечами слово «Помним».

Также в день начала Великой Отечественной войны проходит акция «Свеча Памяти — онлайн». Любой может зажечь свечу в память о жертвах войны и выложить ее фото в соцсетях с хештегом #свечапамяти.