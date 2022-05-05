Памятник бабушке со Знаменем Победы установили в Мариуполе

Памятник бабушке, которая защитила красное Знамя Победы перед украинскими националистами, установили на площади в Мариуполе. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«В Мариуполе на площади Ленинского комсомола теперь стоит памятник бабушке Ане. Той самой, что не побоялась укрофашистов и защитила Красное Знамя, под которым воевали ее родители», — написал Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» опубликовал видео выступления первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, который приехал в Мариуполь.

«Символ борьбы с фашизмом — Знамя Победы, и теперь добавился еще один символ — бабушка Аня. К сожалению, не знаем ее полного имени и отчества, но мы обязательно узнаем. И я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей в ноги поклониться, потому что она стала живым символом такой вот преемственности поколений», — подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что памятник бабушке Ане по праву занимает место рядом с героями Советского Союза — мариупольцами.

Видео о бабушке, которая отказалась брать гуманитарную помощь у украинских боевиков, растоптавших красный флаг Победы, появилось в Сети в начале апреля. С тех пор эта старушка стала символом силы духа, ее увековечили в памятниках, баннерах и граффити по всей стране.