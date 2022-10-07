Эксклюзив 07 октября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber «Надо отдать долг». Житель Солнечногорска — о желании принять участие в спецоперации Житель Солнечногорска получил повестку и заявил о готовности отдать долг Родине

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Россиянам не стоит прятаться от мобилизации и бежать из страны. Долг каждого человека — защищать Родину. Об этом «360» заявил один из получивших повестку.

Житель Солнечногорска получил повестку и сразу пришел на призывной пункт. Ранее мужчина проходил срочную службу в танковых войсках.

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«Надо отдать долг во второй раз», — отметил он.

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Родственники мобилизованного волновались за него, но позже смирились с ситуацией.

«Я мужчина, воин, решил не сдаваться и не прятаться, как некоторые товарищи, вот я здесь», — отметил он.

На призывной пункт он шел с благородными чувствами. Житель Подмосковья выразил готовность выполнить гражданский долг и защищать Родину.

Ранее другой житель Московской области заявил, что мобилизованные в ходе спецоперации будут помогать друг другу.

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