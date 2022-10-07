«Будем помогать». Россиянин — о планах после получения повестки | 360°

Все новости

Общество

07 октября 2022, 16:13

Клиентов за рубежом предупредили о возможных ограничениях в «Сбербанк онлайн»

Подмосковье

07 октября 2022, 16:13

Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с 70-летием и поблагодарил за заботу об интересах России

Реклама

Интересное

07 октября 2022, 16:07

Фейк: семеро российских мужчин под видом женщин попытались уплыть в Турцию на катере

Эксклюзив

07 октября 2022, 16:06

«Будем помогать». Россиянин — о планах после получения повестки

Мир

07 октября 2022, 15:49

Лукашенко раскрыл, что подарил Путину на юбилей

Власть

07 октября 2022, 15:45

Путин назвал главную тему саммита СНГ в Казахстане

Мир

07 октября 2022, 15:38

Кандидат в президенты Австрии призвал отменить санкции против России

Криминал

07 октября 2022, 15:35

Супругов из Омской области отправят под суд за порно с несовершеннолетними

Общество

07 октября 2022, 15:32

Фейк: военкоматы в Челябинской области получили доступ к медкартам жителей

Эксклюзив

07 октября 2022, 16:06

«Будем помогать». Россиянин — о планах после получения повестки

Житель Подмосковья получил повестку и заявил о готовности помогать союзникам

Читать 360tv в

Мобилизованные в ходе спецоперации будут помогать друг другу. Об этом в беседе с «360» заявил один из россиян, получивших повестку.

Еще один житель Московской области получил повестку и пришел в военкомат. В период с 2017 по 2019 года он служил в Росгвардии.

Реклама

«Пошел сразу, присягу давал, долг Родине надо отдать. Нужна помощь, поэтому пошел», — отметил он.

Реклама

Дома его ждут семья и друзья. Они очень переживают, но мужчина заверил, что все будет хорошо. Мобилизоваться он пришел с позитивным настроем.

«Все будет нормально, подготовят и все, ушло много товарищей и знакомых, вместе будем друг другу помогать», — отметил он.

С подобными мыслями в пункт призыва Подмосковья пришел и другой россиянин. В беседе с «360» он ранее заявил, что мобилизованные в зону проведения спецоперации россияне вернутся живыми и с победой.

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама