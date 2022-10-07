Эксклюзив 07 октября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber «Будем помогать». Россиянин — о планах после получения повестки Житель Подмосковья получил повестку и заявил о готовности помогать союзникам

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Мобилизованные в ходе спецоперации будут помогать друг другу. Об этом в беседе с «360» заявил один из россиян, получивших повестку.

Еще один житель Московской области получил повестку и пришел в военкомат. В период с 2017 по 2019 года он служил в Росгвардии.

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«Пошел сразу, присягу давал, долг Родине надо отдать. Нужна помощь, поэтому пошел», — отметил он.

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Дома его ждут семья и друзья. Они очень переживают, но мужчина заверил, что все будет хорошо. Мобилизоваться он пришел с позитивным настроем.

«Все будет нормально, подготовят и все, ушло много товарищей и знакомых, вместе будем друг другу помогать», — отметил он.

С подобными мыслями в пункт призыва Подмосковья пришел и другой россиянин. В беседе с «360» он ранее заявил, что мобилизованные в зону проведения спецоперации россияне вернутся живыми и с победой.

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