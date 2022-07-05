Начало работу новое правительство Херсонской области

Созданное по примеру России правительство Херсонской области заработало с 5 июля. Одновременно с ним продолжила исполнять обязанности военно-гражданская администрация. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Вновь сформированное правительство Херсонской области приступает к работе с 5 июля. Военно-гражданская администрация региона продолжает работу. Власти Херсонской области формируют систему управления регионом по образцу субъектов РФ», — написали в херсонской ВГА.

Главным административным лицом органов власти остался глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо. Председатель правительства стал его первым заместителем. На эту должность назначен Сергей Елисеев, бывший первый вице-премьер Калининградской области — руководитель аппарата Правительства Калининградской области.

Кроме того, в Херсонской области начали готовиться к проведению референдума о присоединении к России.