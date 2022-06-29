Власти Херсонской области сообщили о подготовке к референдуму по вопросу вступления в Россию

Власти Херсонской области начали подготовку к референдуму, на котором население будет решать вопрос о присоединении к России. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов в видео, размещенном в Telegram.

«Да, мы готовимся к референдуму — и мы его проведем. Как ни странно, Херсонская область примет решение присоединиться к РФ, станет полноценным субъектом», — сказал Стремоусов.

Россия в ходе спецоперации на Украине взяла под контроль Херсонскую область. После этого там установили военно-гражданскую администрацию, начали транслировать российские радиостанции и телеканалы, людям дали возможность получать российские паспорта. Также регион перешел в рублевую зону.

Стремоусов в конце июня заявил, что ВСУ не смогут захватить Херсонскую область. По его словам, их контрнаступление — информационное и чисто теоретическое.