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    10 августа 2022, 11:03

    ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка натовскими снарядами

    Александр Иванов

    Украинские силы обстреляли Кировский район Донецка. Для атаки они использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с московским временем) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

    Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале уточнил, что в результате обстрел оказался поврежден забор детского сада № 69 на улице Кирова.

    Обычно страны НАТО применяют артиллерию калибром 155 миллиметров. Под него на Украине изготовили самоходную артиллерийскую установку «Богдана», написало РИА «Новости».

    Ранее Минобороны США подтвердило информацию о выделении Украине миллиарда долларов для военных нужд.