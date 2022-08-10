ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские силы обстреляли Кировский район Донецка. Для атаки они использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с московским временем) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале уточнил, что в результате обстрел оказался поврежден забор детского сада № 69 на улице Кирова.

Обычно страны НАТО применяют артиллерию калибром 155 миллиметров. Под него на Украине изготовили самоходную артиллерийскую установку «Богдана», написало РИА «Новости».

Ранее Минобороны США подтвердило информацию о выделении Украине миллиарда долларов для военных нужд.