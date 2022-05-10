Минобороны России раскрыло потери Украины при попытке захвата острова Змеиный
Конашенков: ВСУ потеряли четыре самолета и 10 вертолетов при атаке острова Змеиный
Российские войска отбили очередную попытку украинских военных атаковать остров Змеиный. Силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник Bayraktar. Таким образом, за три дня украинские военные потеряли в этом районе 30 дронов. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что в ходе бессмысленной операции по попытке захвата острова украинская армия потеряла в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24, один истребитель Су-27 и 10 вертолетов.
«В воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 уничтожили на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области», — перечислил Конашенков.
Генерал-майор подчеркнул, что ударами уничтожены три бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с украинскими военными на борту.
Конашенков отметил, что из-за авантюры киевского режима потери живой силы ВСУ превысили 50 человек. Речь идет как о боевиках, так и о военнослужащих элитных подразделений. Он добавил, что 27 тел до сих пор находится на берегу острова, еще три трупа сегодня принесло море.