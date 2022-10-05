Более половины бойцов Украины на Луганском направлении оказались наемниками | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 12:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более половины бойцов Украины на Луганском направлении оказались наемниками Помощник главы МВД ЛНР Киселев: 70% украинских сил на Луганском направлении — наемники unsplash

Читать 360tv в

От 60% до 70% сил Украины на Луганском направлении составляют наемники из Восточной Европы. Такое заявление сделал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Практически 60%, уже достигает и 70% ВСУ — это наемники, это наемники с Восточной Европы», — сказал он в эфире Первого канала.

Реклама

Луганская Народная республика по итогам референдума вошла в состав России. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя ЛНР Леонида Пасечника врио главы республики. Уточняется, что эта должность будет действительна до момента назначения главы субъекта. Кандидатуру определят в соответствии с российским законодательством.

Реклама

Пасечник руководит ЛНР с 2018 года. В качестве главы республики он 30 сентября прибыл в Москву для подписания договора о присоединении территории Луганской Народной Республики к составу России на правах субъекта.

0 0 0 0 0 0