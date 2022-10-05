Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР | 360°

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Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР

Пасечник стал врио главы ЛНР по указу Путина

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Текущий лидер ЛНР Леонид Пасечник стал врио главы республики как субъекта в составе России. Указ президента Владимира Путина опубликовали 5 октября на сайте официального портала правовой информации.

Согласно ему, должность врио главы республики сохранится до момента назначения главы субъекта. Кандидатуру определят в соответствии с российским законодательством.

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Еще в 2014 году Пасечник занял позицию народного ополчения, которое стало формироваться на нынешней территории ЛНР после протестов на юго-востоке Украины. Возмущения стали последствием Евромайдана и госпереворотом в стране.

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Главой республики он стал в 2018 году, после проведенных выборов. В этой же должности 30 сентября он прибыл в Москву для подписания договора о присоединении территории ЛНР к составу России на правах субъекта. Вместе с ним в Кремль прибыли глава ДНР Денис Пушилин, а также руководители военно-гражданских администраций подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей.

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