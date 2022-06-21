Западу нужно любой ценой демонизировать Россию
Политолог Дискин рассказал, что Россия является истинным хранителем традиционных ценностей Европы
Политолог Иосиф Дискин рассказал «360», зачем России нужно ядерное оружие, как европейцы показывают свою усталость от последствий экономических санкций и почему политикам США и ЕС так важно демонизировать русских. Далее — прямая речь Дискина.
Уничтожение ядерного оружия играет против России
Все, чем заняты на сегодня Соединенные Штаты, — это найти любой способ сплочения против России, против Китая, против всех стран, которые занимают независимую позицию. В Вене должна состояться первая встреча государств, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия. Правда, среди всех 86 стран — участниц соглашения нет ни одной ядерной державы. Эта конференция как раз один из способов показать, что Россия противится ядерному разоружению.
При этом именно Россия выступает за снижение напряженности и упрочнение глобальной безопасности. США же за последние годы разрушили всю договорно-правовую инфраструктуру, которая поддерживала международную безопасность: Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Соглашение о нераспространении ядерного оружия и так далее. Осталось последнее соглашение — об ограничении ядерных потенциалов.
Надо понимать, что при всей моральной сомнительности ядерного вооружения именно благодаря ему с 1945 года люди живут без крупных военных столкновений. Угроза гарантированного взаимного уничтожения позволяет удержать мир от глобальной войны. Идея уничтожения ядерного оружия прежде всего направлена против России. Ракетные стратегические силы — лучший друг независимости и суверенитета России
Иосиф Дискин
политолог.
Европейцы устали от последствий санкций
Сегодня крупнейшей внешнеполитической проблемой США является усталость европейских стран. Ведь внутриполитической стабильности Европы угрожает ее вовлеченность в санкции против России. Они причиняют европейским странам больший ущерб, чем России. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2022, отметив, что началось формирование новой глобальной ситуации.
В мае был проведен опрос. Большинство жителей Италии уже выступают за то, чтобы как можно быстрее закончить операцию на Украине. Порядка 40% жителей Германии и Франции считают, что благосостояние граждан их стран важнее, чем конфликт на Украине. Мы уже видели, как народное возмущение вылилось в поражение партии президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах.
На этом фоне, конечно, ищутся любые способы, чтобы увести общественное мнение Запада от рациональных и взвешенных оценок: что важнее — жизнь и благосостояние граждан Европы или же антироссийский и русофобский угар. Прикладываются все усилия, чтобы поддерживать эту истерию.
В политике начались тектонические сдвиги
В этой же связи нужно увязывать и отставку вице-премьера и председателя Совета безопасности Польши Ярослава Качиньского. Польша взяла на себя функцию главного застрельщика антироссийской политики в Европе. Но польская правящая партия наговорила много чего антиевропейского. Это и прямые оскорбления руководителей ЕС, и подчеркнутое нежелание соглашаться с продвижением стандартов ЛГБТ+ и новой гендерной стратегии.
Поэтому сохранение Качиньского в правительстве снижало возможности Польши. Зато отставка главы правящей партии, человека, который задавал стратегию развития страны, должна была показать — ради европейской солидарности и сохранения антироссийской консолидации Евросоюза Польша готова пойти на уступки. Однако все эти действия уже, как говорится, что мертвому припарки.
Изменения внутриполитической ситуации в Европе происходят с каждым месяцем все более остро. Для ключевых европейских политиков вопрос стоит о сохранении их рабочих мест, зарплаты и статуса. У Макрона уже тяжелейшее положение, и надо понимать, что в ближайшее время произойдет паралич политической жизни Франции. Она лишилась возможности принимать какие-либо серьезные решения.
В Германии нарастают серьезные внутриполитические протесты. В Италии прошла огромная забастовка. Гигантская забастовка против правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона началась в Англии. Шотландия выступает с требованиями немедленно провести референдум о независимости. В политике Европы происходят первые тектонические сдвиги, о которых говорил Владимир Путин.
Россия сохраняет европейскую культуру
Министр финансов США Джанет Йеллен — девушка неполитическая, поэтому она сказала, что спад не является гарантированным. Трамп, человек еще мене политический, говорит, что они уже находятся в условиях стагфляции — в ситуации, когда экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен.
В западном обществе зреют гроздья гнева. Они готовы снести весь европейский истеблишмент, который пестовался американцами в течение 30 лет. И это взрыв просто сметет «вечную дружбу» между Европой, Англией и США. Серьезные аналитики говорят, что надвигается глобальный экономический кризис. Они бьют тревогу и говорят — любой ценой нужно восстановить взаимодействие с Россией, договориться с ней на саммите G20 в Индонезии.
Этим определяются временные рамки игры. Почему Польша выступает с немыслимыми соображениями о том, что Украину нужно снабдить ядерным оружием? Почему Литва охамела? Потому что нужно любой ценой демонизировать Россию, поднять напряжение. Это прямая провокация в надежде на нервный ответ России. Но у РФ крепкие нервы и профессиональные дипломаты понимают всю ситуацию. Россия отметила этот шаг Литвы как враждебный, но кидаться в ответ по-чапаевски никто не собирается.
Ставки очень велики: на кону головы тех, кто проводил евроатлантическую политику, за которой стоит подрыв традиционных ценностей Европы. При этом сегодня их главным хранителем, а также хранителем традиций и культуры Европы остается именно Россия.