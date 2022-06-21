Западу нужно любой ценой демонизировать Россию

Политолог Иосиф Дискин рассказал «360», зачем России нужно ядерное оружие, как европейцы показывают свою усталость от последствий экономических санкций и почему политикам США и ЕС так важно демонизировать русских. Далее — прямая речь Дискина.

Уничтожение ядерного оружия играет против России

Все, чем заняты на сегодня Соединенные Штаты, — это найти любой способ сплочения против России, против Китая, против всех стран, которые занимают независимую позицию. В Вене должна состояться первая встреча государств, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия. Правда, среди всех 86 стран — участниц соглашения нет ни одной ядерной державы. Эта конференция как раз один из способов показать, что Россия противится ядерному разоружению.

При этом именно Россия выступает за снижение напряженности и упрочнение глобальной безопасности. США же за последние годы разрушили всю договорно-правовую инфраструктуру, которая поддерживала международную безопасность: Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Соглашение о нераспространении ядерного оружия и так далее. Осталось последнее соглашение — об ограничении ядерных потенциалов.

Надо понимать, что при всей моральной сомнительности ядерного вооружения именно благодаря ему с 1945 года люди живут без крупных военных столкновений. Угроза гарантированного взаимного уничтожения позволяет удержать мир от глобальной войны. Идея уничтожения ядерного оружия прежде всего направлена против России. Ракетные стратегические силы — лучший друг независимости и суверенитета России Иосиф Дискин политолог.

Европейцы устали от последствий санкций

Сегодня крупнейшей внешнеполитической проблемой США является усталость европейских стран. Ведь внутриполитической стабильности Европы угрожает ее вовлеченность в санкции против России. Они причиняют европейским странам больший ущерб, чем России. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2022, отметив, что началось формирование новой глобальной ситуации.

Источник фото: ria.ru

В мае был проведен опрос. Большинство жителей Италии уже выступают за то, чтобы как можно быстрее закончить операцию на Украине. Порядка 40% жителей Германии и Франции считают, что благосостояние граждан их стран важнее, чем конфликт на Украине. Мы уже видели, как народное возмущение вылилось в поражение партии президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах.

На этом фоне, конечно, ищутся любые способы, чтобы увести общественное мнение Запада от рациональных и взвешенных оценок: что важнее — жизнь и благосостояние граждан Европы или же антироссийский и русофобский угар. Прикладываются все усилия, чтобы поддерживать эту истерию.

В политике начались тектонические сдвиги

В этой же связи нужно увязывать и отставку вице-премьера и председателя Совета безопасности Польши Ярослава Качиньского. Польша взяла на себя функцию главного застрельщика антироссийской политики в Европе. Но польская правящая партия наговорила много чего антиевропейского. Это и прямые оскорбления руководителей ЕС, и подчеркнутое нежелание соглашаться с продвижением стандартов ЛГБТ+ и новой гендерной стратегии.

Поэтому сохранение Качиньского в правительстве снижало возможности Польши. Зато отставка главы правящей партии, человека, который задавал стратегию развития страны, должна была показать — ради европейской солидарности и сохранения антироссийской консолидации Евросоюза Польша готова пойти на уступки. Однако все эти действия уже, как говорится, что мертвому припарки.

Изменения внутриполитической ситуации в Европе происходят с каждым месяцем все более остро. Для ключевых европейских политиков вопрос стоит о сохранении их рабочих мест, зарплаты и статуса. У Макрона уже тяжелейшее положение, и надо понимать, что в ближайшее время произойдет паралич политической жизни Франции. Она лишилась возможности принимать какие-либо серьезные решения.

В Германии нарастают серьезные внутриполитические протесты. В Италии прошла огромная забастовка. Гигантская забастовка против правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона началась в Англии. Шотландия выступает с требованиями немедленно провести референдум о независимости. В политике Европы происходят первые тектонические сдвиги, о которых говорил Владимир Путин.

Источник фото: ria.ru

Россия сохраняет европейскую культуру

Министр финансов США Джанет Йеллен — девушка неполитическая, поэтому она сказала, что спад не является гарантированным. Трамп, человек еще мене политический, говорит, что они уже находятся в условиях стагфляции — в ситуации, когда экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен.

В западном обществе зреют гроздья гнева. Они готовы снести весь европейский истеблишмент, который пестовался американцами в течение 30 лет. И это взрыв просто сметет «вечную дружбу» между Европой, Англией и США. Серьезные аналитики говорят, что надвигается глобальный экономический кризис. Они бьют тревогу и говорят — любой ценой нужно восстановить взаимодействие с Россией, договориться с ней на саммите G20 в Индонезии.

Этим определяются временные рамки игры. Почему Польша выступает с немыслимыми соображениями о том, что Украину нужно снабдить ядерным оружием? Почему Литва охамела? Потому что нужно любой ценой демонизировать Россию, поднять напряжение. Это прямая провокация в надежде на нервный ответ России. Но у РФ крепкие нервы и профессиональные дипломаты понимают всю ситуацию. Россия отметила этот шаг Литвы как враждебный, но кидаться в ответ по-чапаевски никто не собирается.

Ставки очень велики: на кону головы тех, кто проводил евроатлантическую политику, за которой стоит подрыв традиционных ценностей Европы. При этом сегодня их главным хранителем, а также хранителем традиций и культуры Европы остается именно Россия.