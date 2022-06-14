МВД ЛНР рассказало о засевших на «Азоте» наемниках

На заводе «Азот» в Северодонецке могут находиться до 2,5 тысячи боевиков, в том числе польские и другие иностранные наемники. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, передало РИА «Новости».

На территории «Азота» находятся порядка 2,5 тысячи боевиков, в том числе около 600 иностранных наемников. Среди таких легионеров есть в том числе граждане Польши, сказал помощник главы МВД ЛНР.

По словам Киселева, на заводе «Азот» в Северодонецке находится столько же военнослужащих, сколько было на «Азовстали» в Мариуполе. Из них 20–25% составляют иностранные наемники.

В Народной милиции ЛНР ранее предположили, что на «Азоте» могут оставаться от 300 до 500 мирных жителей.