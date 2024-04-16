Эксклюзив 16 апреля 2024, 00:37 Юрист рассказал, сможет ли муж Блиновской спрятаться от тюрьмы и налогов на СВО Юрист Токарев: муж Блиновской вряд ли спрячется от тюрьмы на СВО

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Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей, который вместе с супругой находится под следствием за неуплату налогов и отмывание денег, мог отправиться в зону СВО. На время пребывания там предприниматель вправе отсрочить уплату налогов, при этом пени со штрафами не взимают. Юрист Алексей Токарев объяснил ведущей «360» Елене Кононовой, что укрывательство на СВО не освободит Блиновского от уголовной ответственности.

С начала спецоперации в России ввели нормы о налоговых каникулах для тех, кто находится в зоне боевых действий по контракту. За этот период времени бойцам не начисляют пени, неустойки и штрафы за неуплаченные налоги.

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«Но мы говорим <…> о тех обстоятельствах, когда люди, ушедшие на СВО, на выполнение своего долга, для этих людей наступил момент уплаты налогов. И они не могут заплатить по причине отсутствия связи, отсутствия финансирования, или любых других иных причин. На этот период времени через личный кабинет налогоплательщика физические лица, которые находятся в зоне СВО и выполняют свой долг, вправе подать заявление о том, что они там», — отметил юрист.

В таком случае налоговая служба перестают взыскивать плату. Нужно понимать, что эта норма применима к честному налогоплательщику, подчеркнул Токарев. Если говорить о Блиновском, то речь идет о преступном деянии.

Поэтому я не могу сказать, как это поможет. <…> Мы можем говорить в общих чертах: как это может развиваться, что можно применять, но мы не знаем конкретики. И, поскольку отсутствие конкретики не дает нам делать точные выводы, наши выводы носят общий обзорный характер. Я прихожу к выводу, что не поможет. Алексей Токарев Юрист

По данным Telegram-канала Shot, муж Блиновской решил отправиться в зону СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить из СИЗО супругу.