«Мурашки по коже». Раненому офицеру в ДНР передали письма и рисунки от школьников из Подмосковья

Раненый офицер Александр, находящийся в Донецкой больнице, стал одним из получателей писем с трогательными рисунками и добрыми словами от ребят из Подмосковья, отправленных в рамках акции «Доброе дело». Мужчина признался, что у него «мурашки по коже» от эмоций.

«Большой поклон. Спасибо большое. Это дорогой подарок», — добавил Александр.

О себе он рассказал по-военному кратко, говорил исключительно по делу: служит в 11-м полку, позывной «Скорпион», заключил уже восьмой контракт, то есть за его плечами восемь лет службы.

Осколочное ранение, полученное на передовой под Новомихайловкой, у Александра уже второе. Вспоминать об обстоятельствах его получения мужчина не захотел, добродушно заметив: «Было и было». Он настроен оптимистично, считает, что ему повезло — сравнительно легко отделался.

«Ничего, выздоровеем. Спасибо врачу, Юрию Юрьевичу. Осколок достали, самочувствие нормальное. Надеюсь скоро вернуться в строй», — сообщил военный.

Акцию «Доброе дело», инициированную школьниками Московской области, поддержал губернатор Андрей Воробьев. Семьи школьников собирают гумпомощь для жителей Донбасса, а также дети пишут письма для бойцов, которые сражаются на передовой.

Принести гуманитарную помощь жители Подмосковья могут в один из 130 пунктов сбора. Адреса и список необходимых вещей — на сайте volontermo.ru.