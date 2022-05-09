Письма и рисунки школьников из Подмосковья передали бойцам в Донбасс

Школьники Московской области в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, кроме сбора гуманитарной помощи для жителей пострадавших районов Донбасса также написали письма для бойцов, которые сейчас сражаются на передовой. Послания от детей участникам стрелкового батальона «Русь» в День Победы передали корреспондент «360» Натали Владимирова и заведующий отделом по работе с НКО, заместитель начальника управления ГУ социальных коммуникаций Московской области Роман Кирица.

Встреча прошла в Донецке, куда военные накануне вернулись с передовой.

«Мы занимаемся здесь гуманитарной миссией в Донбассе, привозим гуманитарную помощь для тех, кто в ней нуждается. У нас стартовала акция „Доброе дело“, которую предложили школьники и поддержал губернатор Московской области. В рамках этой акции дети написали письма перед 9 Мая, которые мы вам передадим. Надеемся, что вам будет приятно почитать пару строк», — обратился к военным Роман Кирица.

Военнослужащий Евгений по просьбе корреспондента «360» зачитал отрывок из письма ученика Видновской гимназии. Мальчик поблагодарил солдата за то, что он сохраняет мир, и пожелал ему не погибнуть в борьбе с нацизмом и вернуться к родным и близким.

«Это очень приятно, что дети нас поддерживают в такой нелегкой ситуации. Желаю им расти большими, крепкими и слушаться родителей», — обратился к авторам послания Евгений. Он подчеркнул, что обязательно сохранит это письмо.

Бойцы подчеркнули, что получать такие послания от детей особенно приятно, когда только возвращаешься с боя. Это дает дополнительный настрой на победу.

Не оставили без писем от подмосковных школьников и тех, кто остался в местах ведения боев. Корреспондент «360» встретилась с экипажем танка, чтобы передать им послания от детей. До места проведения боев менее 500 метров.

«Очень приятно получать такие послания. Это не первый раз, на 23 Февраля нам тоже дети готовили из Макеевской школы письма. Поднимает боевой дух. Обстановка у нас здесь относительно спокойная. В любой момент мы готовы отразить атаку. Хватает и сил и средств», — поделился командир танка Андрей.

Он признался, что дома его ждут два сына, с которыми он продолжает поддерживать связь, когда есть свободное время. Остальные члены экипажа письма взяли, но признались, что прочитать смогут их позже, так как надо следить за обстановкой.

У батальона «Русь» есть свой живой талисман — это собака по кличке Ленка. Животное бойцам оставили военные, которых они сменили. По словам участников батальона, собака очень умная и спасла одного солдата — накрыла собой, когда рядом разорвался снаряд.

Акцию «Доброе дело» придумали школьники Московской области. Они организовали на базе своих учебных заведений пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В каждую коробку кроме продуктов, воды, лекарств, средств гигиены и других необходимых вещей кладут письма, написанные детьми из Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что участниками акции «Доброе дело» стали ученики, родители и преподаватели 1200 школ региона.