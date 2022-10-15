ВСУ попытались ударить по Мелитополю с помощью дронов | 360°

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ВСУ попытались ударить по Мелитополю с помощью дронов

Член ВГА Рогов: ВСУ попытались ударить по Мелитополю с помощью дронов

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Украинские войска попытались ударить по Мелитополю с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки никто не пострадал, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского попытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе. Ночью на спящий город киевский режим направил два дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами. Один дрон из-за неумелых действий нацистов рухнул и взорвался», — написал он в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что второй беспилотник сбила система противовоздушной обороны (ПВО). По словам Рогова, данные о возможных разрушениях пока уточняют. Жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

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«В городе отработала система ПВО России, в очередной раз защитив мирных жителей от удара боевиков Зеленского», — отметил член ВГА области.

Ранее Рогов сообщал, что в Запорожской области оказалась в ловушке группа из 10 иностранных наемников. Бои проходили в районе населенного пункта Пологи.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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