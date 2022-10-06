Портал «Объясняем.рф» разъяснил правила компенсации мобилизованным за покупку обмундирования | 360°

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Портал «Объясняем.рф» разъяснил правила компенсации мобилизованным за покупку обмундирования

Портал «Объясняем.рф» сообщил, что призывникам не возместят затраты на покупку формы

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Мобилизованным не станут компенсировать затраты на покупку личного обмундирования и медикаментов. Об этом сообщили на правительственном портале «Объясняем.рф».

По данным сайта, средства не будут возмещать из-за того, что мобилизованных россиян обеспечивают всем необходимым для прохождения службы.

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«Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и так далее является их личной инициативой и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в сообщении портала.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что призывники в регионе получат единовременно 200 тысяч рублей. Кроме того, детям мобилизованных и добровольцев Московской области отдадут приоритет при зачислении в детские сады, а школьников обеспечат бесплатными завтраками и обедами.

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