Портал «Объясняем.рф» разъяснил правила компенсации мобилизованным за покупку обмундирования | 360°

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Подмосковье
06 октября 2022, 13:57
Почти 80 рабочих мест появилось на крытой автостоянке в Волоколамске
Спецоперация
06 октября 2022, 13:56
Территория Кременной полностью освобождена — посол ЛНР
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Армия
06 октября 2022, 13:51
Фейк: в России мобилизуют в два-четыре раза больше человек, чем заявляло Минобороны
Подмосковье
06 октября 2022, 13:48
Сети теплоснабжения отремонтировали в четырех населенных пунктах Богородского округа
Эксклюзив
06 октября 2022, 13:48
«Я за Родину». Получивший повестку россиянин — об участии в спецоперации
Транспорт
06 октября 2022, 13:45
Россия запаслась автомобильными шинами на 9 месяцев
Спецоперация
06 октября 2022, 13:44
Военных пенсионеров разрешили призывать на СВО в качестве добровольцев
Эксклюзив
06 октября 2022, 13:43
Названа причина, по которой ВСУ усилились на херсонском направлении
Общество
06 октября 2022, 13:42
Новые санкции ЕС закрыли россиянам доступ к криптовалютам