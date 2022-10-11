Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание | 360°

Все новости

Спецоперация

11 октября 2022, 10:16

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской области

Спецоперация

11 октября 2022, 10:16

«Ничего не пропускаем». Командир расчета ЗРК «Бук» — о перехвате ракет HIMARS

Реклама

Спецоперация

11 октября 2022, 10:09

Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона были отбиты — Стремоусов

Мир

11 октября 2022, 09:59

Более 300 населенных пунктов на Украине остались без света

Спецоперация

11 октября 2022, 09:57

Отправку мобилизованных из Тюменской области показали на видео

Мир

11 октября 2022, 09:57

«Россия всегда будет нашим соседом». Франция выступила против попыток изоляции РФ

Спецоперация

11 октября 2022, 09:56

ВСУ потеряли более половины личного состава — командир «Ахмата»

Спецоперация

11 октября 2022, 09:49

Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание

Общество

11 октября 2022, 09:48

США загнали себя в изоляцию в попытке создать антироссийскую коалицию — МИД

Спецоперация

11 октября 2022, 09:49

Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание

Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание в южных регионах России

Читать 360tv в

Призванных в рамках частичной мобилизации бойцов в Саратовской области проводили на боевое слаживание. Они пройдут подготовку на полигонах и в учебных центрах Южного военного округа. Видео отправки эшелона показало Минобороны России.

На железнодорожном вокзале собрались семьи мобилизованных. С бойцами прощались под звуки гимна России и песен военных лет. Их сыграл военный оркестр.

Реклама

Военнослужащие примут участие в боевых стрельбах из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатометов РПГ–7 и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», а экипажи боевых машин отработают стрельбу из штатного вооружения из штатного вооружения танков и боевых машин пехоты.

Реклама

Инструкторы сделают упор на правилах поведения на поле боя, использовании противотанковых средств и беспилотников. Обучение завершится проведением на полигонах боевого слаживания в составе подразделений.

Минобороны России ранее показало, как бойцов готовят на полигоне Балтийского флота в Калининградской области. Они выполняют нормативы под руководством опытных офицеров.

Саратов

Минобороны РФ

Видео

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама