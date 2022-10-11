Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание в южных регионах России

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Призванных в рамках частичной мобилизации бойцов в Саратовской области проводили на боевое слаживание. Они пройдут подготовку на полигонах и в учебных центрах Южного военного округа. Видео отправки эшелона показало Минобороны России.

На железнодорожном вокзале собрались семьи мобилизованных. С бойцами прощались под звуки гимна России и песен военных лет. Их сыграл военный оркестр.

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Военнослужащие примут участие в боевых стрельбах из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатометов РПГ–7 и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», а экипажи боевых машин отработают стрельбу из штатного вооружения из штатного вооружения танков и боевых машин пехоты.

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Инструкторы сделают упор на правилах поведения на поле боя, использовании противотанковых средств и беспилотников. Обучение завершится проведением на полигонах боевого слаживания в составе подразделений.

Минобороны России ранее показало, как бойцов готовят на полигоне Балтийского флота в Калининградской области. Они выполняют нормативы под руководством опытных офицеров.

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