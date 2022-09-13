Боевую работу артиллерийских установок «Гиацинт-Б» показали на видео | 360°

Все новости

Власть

13 сентября 2022, 13:17

Проведение мобилизации в России исключили

Мир

13 сентября 2022, 13:12

ОДКБ начала работу по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном

Реклама

Подмосковье

13 сентября 2022, 13:08

Форум по вопросам ЖКХ пройдет в Подмосковье в сентябре

Мир

13 сентября 2022, 13:06

Еврокомиссия передумала вводить ограничения цен на российский газ

Здоровье

13 сентября 2022, 13:05

Фармаколог Сологова объяснила, чем чреват прием несовместимых лекарств

Общество

13 сентября 2022, 13:05

Россиянам назвали секреты организации идеального домашнего рабочего места

Мир

13 сентября 2022, 13:03

Столице Казахстана предложили вернуть название Астана

Мир

13 сентября 2022, 12:59

США и союзники задумались над поставкой на Украину средств ПВО и истребителей

Важное

13 сентября 2022, 12:58

Губернатор Воробьев: новый стадион для футбола и легкой атлетики появился в Мытищах

Спецоперация

13 сентября 2022, 12:22

Боевую работу артиллерийских установок «Гиацинт-Б» показали на видео

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок «Гиацинт-Б»

Читать 360tv в

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых артиллерийских установок «Гиацинт-Б». В рамках специальной военной операции их активно использует второй армейский корпус Народной милиции ЛНР.

«Расчеты гаубиц уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки», — рассказали в военном ведомстве.

Реклама

Беспилотники контролируют поражение целей и корректируют огневые цели артиллерийских установок.

Реклама

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». Они предназначены для уничтожения зданий, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама