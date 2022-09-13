Боевую работу артиллерийских установок «Гиацинт-Б» показали на видео | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 12:22 Поделиться Telegram

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Viber Боевую работу артиллерийских установок «Гиацинт-Б» показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок «Гиацинт-Б»

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых артиллерийских установок «Гиацинт-Б». В рамках специальной военной операции их активно использует второй армейский корпус Народной милиции ЛНР.

«Расчеты гаубиц уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки», — рассказали в военном ведомстве.

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Беспилотники контролируют поражение целей и корректируют огневые цели артиллерийских установок.

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Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». Они предназначены для уничтожения зданий, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника.

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